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Kara kartal uçuyor

Kara kartal uçuyor
Giriş Tarihi: 26.4.2020

Yaşanan mali kriz nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere yönelen siyah-beyazlı ekip, ve ’un transferlerini bitirmek istiyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelmesi beklenen Beşiktaş, iki isme yoğunlaştı. İddialara göre siyah-beyazlı ekip, CSKA Sofia'nın yeni sözleşme teklif etmediği 28 yaşındaki Edwin Gyasi ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'un peşinde.Hakkında çıkan Beşiktaş iddialarına cevap veren Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum." "Türk Ligi rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig" diye konuştu.

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA
Öte yandan 4 yıldır Fransa ekibinde forma giyen Cabot'un stili eski Fenerbahçeli oyuncu Valbuena'ya benzetiliyor, ancak Kartal'a bu transferde Marsilya rakip oldu. Dev Fransız temsilcisi de 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla ilgili çalışmalara başlarken, oyuncunun daha fazla oynama ihtimali olduğu için Türkiye'yi tercih edeceği konuşuluyor.
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