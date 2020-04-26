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Haberler Spor Polonya’da lig başlıyor

’da lig başlıyor

Polonya’da lig başlıyor
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Belurus'un virüse rağmen sezonu sürdürmesi, Belçika'nın Clubb Burege'yi şampiyon ilan edip ligi yarıda kesmesi, Hollanda'nın ise ligini hiç oynanmamış gibi iptal etmesinin ardından dün futbolseverleri ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Korona virüs salgını sonrası liglerin ertelendiği ülkelerden biri olan Polonya'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı. Virüs nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ertelenen maçların ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.

İLK ETAPTA SEYİRCİSİZ
Polonya hükümetin vaka sayılarının düşmesi ve tehlikenin kontrol altına alınması üzerine ligi kaldığı yerden yeniden başlatma kararı alındığını açıkladı. Spor bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk, "Maçları şimdilik seyircisiz oynatacağız" şeklinde konuştu.
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