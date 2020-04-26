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Haberler Spor Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, korona virüsü pandemisine ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Soruşturmanın odak noktası ise Liverpool-Atletico Madrid maçı. 11 Mart 2020 tarihinde Anfield Road'da oynanan maçı 52 bin kişi tribünden izlemişti. Seyircilerin arasında İspanya'dan gelen 3 bin A.Madrid taraftarı olduğu biliniyordu. Bu karşılaşmanın oynatılmasının İngiltere'de ve şehirde büyük bir virüs dalgası başlatmış olabileceğine dikkat çeken Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, skandalın arefesinde olduklarını ifade etti. Liverpool ile A.Madrid arasındaki mücadele, İngiltere'nin kuzeyindeki son büyük seyircili etkinlikti.
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