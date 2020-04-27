1905 TL’ye geliyor

Milli yıldız, mali açından zor günler geçiren Aslan’danpara talebinden bulunmadı. Sarı-kırmızılılar sıkıntıdankurtulana kadar sembolik olarak Arda’ya 1905 lira verecek.

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın sezon sonu futbolu bırakma düşüncesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, takım kaptanı arayışına girdi. Yeni sezonda Terim'in takım kaptanı olarak düşündüğü isim ise milli futbolcu Arda Turan. Galatasaray'dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

SELÇUK TEKNİK EKİBE

Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti. Turan, bu sezon Avrupa kupaları ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 12 kez sahada yer aldı. 2011 yılından beri Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve takım kaptanlığına yükselen Selçuk İnan'ın sezon sonu futbolu bırakıp Fatih Terim'in ekibine dahil olması bekleniyor.



Üç kupa kazandı

Arda Turan Galatasaray 2005 yılında Galatasaray'da profesyonel oldu. Yıldız oyuncu, 2009-10 sezonunda, henüz 22 yaşındayken Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığına getirildi ve 10 sırt numarası verildi. Arda Turan, Galatasaray forması ile birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2011 yılında, 12 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu.