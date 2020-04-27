Atakan Avrupa’yı hedefliyor

Altınordu'da 6 gol, 10 asistlik bir performans sergileyip en dikkat çeken oyuncular arasında yer alan Hüseyin Atakan Üner, "Hedefim, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi Avrupa'da futbol oynamak" dedi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, iki sezonda 51 kez kırmızı-lacivertli formayı giyip istikrarlı bir grafik çizerken, "Altınordu'nun oyuncuyu sürekli geliştiren bakış açısı, benim de görüşlerimi değiştirdi. Artık Süper Lig'i değil, Avrupa'yı hedefliyorum" diye konuştu.

ORTAM HARİKA

U-21 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan, A Milli Takım'a da göz kırpmaya başlayan genç oyuncu, "Altınordu, sistemli ve planlı bir organizasyon. Her oyuncunun kariyer planı özel olarak yapılıyor ve daha iyiye ulaşmak için ortam yaratılıyor. Son dönemde Altınordu'ya gelen oyuncuların önceki ve sonraki performanslarına bakarsanız aradaki farkı net olarak gözlemleyebilirsiniz. Buradaki her futbolcu önce armaya borcunu ödeyip sonra da kendisi için en iyi takımı hedefler" yorumunu yaptı.