Bir skandal parti daha

İngiltere'de hemen her gün futbolcuların karantina kurallarını bozduğu farklı bir örnek ortaya çıkıyor. Ancak genç yıldız Kean'in davranışı kulübü Everton'ı da isyan ettirdi Everton'ın forveti Moise Kean'in karantina günlerinde evinde çılgın bir parti verdiği öğrenildi. Haftada 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki futbolcunun görüntüleri özel bir gruptan 'karantina temiz' başlığı ile paylaşıldı. Çok sayıda modelin davet edildiği partide çekilen videoda sosyal mesafenin söz konusu olmadığı görüldü.