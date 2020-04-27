Cim-Bom’dan Bruma hamlesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de korona virüsü nedeniyle verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için ince eleyip sık dokuyor. Kadroya yeni katılacak isimler üzerinde değerlendirmelerde bulunan Galatasaray'da bir yıldızın daha takıma geri döneceği öne sürüldü.

KİRLAMA FORMÜLÜ DEVREDE

İspanyol basını; sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Bruma'yı transfer etmek istediğini iddia etti. Portekizli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi. PSV'nin Bruma'yı bırakmaya sıcak baktığı ancak Portekizli oyuncunun maliyetinin sıkıntı olabileceği bildirildi. Galatasaray'ın oyuncu satışının ardından 8 milyon euro bonservis bedelinin üzerine çıkamayacağı ifade edildi.