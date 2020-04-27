Denizlispor’da Estupinan farkı

Yukatel Denizlispor'un sezon başında Portekiz temsilci-si Vitoria Guimaraes'ten kira-lık olarak kadrosuna kattı-ğı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, sergilediği performansla dikkatleri üze-rine çekti. Yönetimin, genç oyuncunun bonservisini alabilmek için kulübüyle pazarlık halinde. Futbolcunun da yeşil-siyahlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

İNAT ETTİ BAŞARDI

Aynı mevkide vatandaşı Hugo Rodallega ile forma rekabetine giren Estupinan, ligde genellikle yedek kulübesinde yer alıp, maçların ikin-ci yarılarında forma şansı buldu. Hırsı ve inatçılığıyla ön plana çıkan Kolombiyalı, teknik direktör Bülent Uygun'un gözüne girdi ve formayı sonunda kaptı. Süper Lig'de 20 maçta görev yapan 23 yaşındaki santrfor, 752 dakika sahada kalıp 4 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Estupinan, takımıy-la toplamda 25 maça çıkıp 11 kez file-leri havalandırdı. Oscar Estupinan toplam gol sayısında Rodallega'yı da geri-de bırakarak takımın en golcü oyuncusu oldu.

SEBAHATTİN ALP