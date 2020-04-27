Fenerbahçe'ye piyango

Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, son günlerde önemli kararların eşiğine geldi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana arayışta olan sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak düşünürken, iki Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefinde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic var. Yıldız futbolcu için önceden de girişimler yapılmıştı. Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki Dario Maresic olduğu öğrenildi. Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro. Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi.

İKİSİNİDE KİRALAYACAK

Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada. Hırvat santrfor Kalinic'i 2017 yılında Milan, Fiorentina'dan 20 milyon Euro ödeyerek satın almıştı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Atletico Madrid'e satıldı. 32 yaşındaki oyuncu şu anda Roma'da kiralık oynuyor.