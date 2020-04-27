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Haberler Spor Galatasaray transferleri için UEFA'yı bekliyor

transferleri için 'yı bekliyor

Galatasaray transferleri için UEFA'yı bekliyor

27.04.2020, 17:45

hazırlıklarına başlamak için 'dan gelecek kararı bekliyor. Gözler UEFA'nın vereceği  kararında. Bir süredir UEFA'nın gözetiminde olan sarı-kırmızılılar olumlu bir karar çıkması doğrultusunda transferlerini rahatça yapabilecek.

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, coronavirüs sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

BONSERVİS ÖDEYEBİLECEKLER

Takvim'in haberine göre; FFP askıya alınırsa G.Saray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak.

BÜTÇE DE DÜŞMEK ZORUNDA

Cimbom FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.

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