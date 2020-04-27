Göz-Göz yıldızlarını elinde tutabilecek mi?

Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolculara şimdiden talipler çıktı. Sarı-kırmızılıların İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler için Trabzonspor, Brezilyalı stoper Titi'yi Fenerbahçe'nin, Portekizli kaptan kaleci Beto'yu da eski kulübü Sporting Lizbon'un istediği belirtildi. Sezon bitiminde anlaşmaları bitecek Andre Castro ve Soner için de bazı kulüpler nabız yokluyor. Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de yönetimin en kısa sürede bu futbolcularla anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor