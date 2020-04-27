Göztepe’nin gözü onda

Süper Lig'de bir sonraki sezon zirve mücadelesi vermek isteyen Göztepe, golcü transferi için yönünü İngiltere'ye çevirdi.

Mevcut kadrosunda bulunan Deniz Kadah ve Cameron Jerome'dan beklediği veremi alamayan, devre arasında gelen Kamil Wilczek'e de bir sezon daha şans vermek isteyen yönetim, listesine bir yıldız daha ekledi. Lokomotiv Moskova'dan Eder'in yanı sıra Lille'den Loic Remy ve Hollanda'dan Vitesse forması giyen Tim Matavz'a kanca atan Göztepe yönetimi, İngiltere Championship ekibi Charlton Atletic forması giyen Lyle Taylor'a da kanca attı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya 2 yıllık teklif sunacak olan Göztepe yönetimi, transferi büyük bir titizlikle tamamlamak istiyor. İngiltere dışında hiç oynamayan yıldız oyuncunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Yaklaşık 1 milyon 400 bin Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki Lyle Taylor'un menajeriyle pazarlıklar yapan Göztepe yönetimi, bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle transfer sıcak bakıyor.



16 golde imzası var

İngiltere'de Milwall altyapısında yetiştikten sonra Lewes, Hereford, Woking, Bournemouth, Falkirk, Sheffield United, Patrick Thistle, Scunthorpe, Wimbledon formalarını giyen 30 yaşındaki Lyle Taylor, bu sezon Charlton'ta 22 maçta 11 gol atıp 5 golün de asistini yaptı.



Mevcut forvetleri elinden çıkarıp skorer bir golcü almak isteyen Göz-Göz İngiltere ekibi Charlton'da görev yapan Lyle Taylor'ı istiyor.

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