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Haberler Spor Hugo Rodallega sıkı çalışıyor

sıkı çalışıyor

Hugo Rodallega sıkı çalışıyor
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, korona virüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formunu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı. Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşilsiyahlılarda 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı. Öte yandan futbolcuların verilen program doğrultusunde evlerinde form tuttu.

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