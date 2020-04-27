Kara Kartal’a müjde

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Bua için menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Beşiktaş, Kevin Bua'yı transfer gündemine aldı. Orta sahada sol tarafta oynayan ve Haziran ayının sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini, babası Angel Bua yapıyor. Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" şeklinde konuştu.

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Yunan temsilcisi Olympiakos da Kevin Bua'yı transfer etmek istiyor. Basel'e yakın kaynaklar, Pire kulübünün oyuncu için temaslarını sıklaştırdığını; Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğunu söyledi. İsviçre kulübü şayet Haziran sonuna kadar oyuncuyu ikna edemezse, Beşiktaş, Bua'yı serbest bir oyuncu olarak transfer edebilir.



FC Servette'ten büyük bir yetenek olarak transfer edilen Kevin Bua, yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremedi. Buna rağmen son dönemde başarılı bir performans gösteren Kevin, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkât çekiyor, ters kanatta da oynayabiliyor.