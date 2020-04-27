Kritik gün 8 Mayıs

Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Bu doğrultuda futbolculara çeşitli oranlarda maaş feragatı içeren yeni teklifler mail aracılığıyla gönderildi. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında. Kulüplerin bu finansal krizde kabul edilebilir ölçülerde sözleşme indirimine gitmesine FIFA da sıcak bakıyor. Şu ana kadar sadece kaptanlar Selçuk İnan ve Muslera fedakârlığa hazır olduğunu resmen açıkladı. Falcao'nun, 5 milyon Euro'luk yıllık garanti maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.