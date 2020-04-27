Özgür’den 92’lik taraftara Süper söz

Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyahbeyazlı ekibin selamını iletti. Özgür'ün araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"KUPAYI ONA GÖTÜRECEĞİZ"

Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve Mehmet Amca olarak tanınan Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya'dan Süper Lig sözü aldı. Kaptan Özgür ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet Amca'yı telefonla arayarak ona moral verdim. Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" diye konuştu.