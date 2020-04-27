Şampiyonlar unutulmadı

Bir çalışanın geçen günlerde Bursaspor'un efsane oyuncusu Batalla'nın isminin bulunduğu tulumla korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapmasıyla gündeme gelen Kestel Belediyesi, yeşil-beyazlıların 2010 yılında şampiyon olan kadrosunu da unutmadı. Belediye çalışanları, sokaklarda dezenfekte işlemini yaparken giydikleri koruyucu ekipmanların üzerine şampiyon olan kadronun isimlerini yazdı.