Süper Lig’in şifresi Bornova stadı

Atatürk Stadı’nda 3 maçta 5, Menemen Stadı’nda ise 6 maçta 10 puan kaybeden Altay, Bornova Stadı’nda 5 maçı kazınıp taraftarını umutlandırdı.

TFF 1. Lig'de bu sezon iç saha maçlarını üç ayrı stadyumda oynayan Altay, ikinci yarı geçtiği Bornova Stadı'nda küllerinden doğdu. Sezonun ilk üç saha maçını futbol oynamaya elverişli olmayan Atatürk Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a yenildi. Balıkesirspor'u mağlup etti ve Keçiörengücü ile berabere kaldı, 3 maçta 4 puan topladı.

BİR TÜRLÜ AŞI TUTMADI

Ardından Menemen İlçe Stadı'na taşınan İzmir temsilcisi, Bursaspor ve Adana Demirspor'u yenmeyi başardı, Eskişehirspor ve Giresunspor ile berabere kaldı, Fatih Karagümrük önünde ise sahadan puansız ayrıldı, 6 maçta 8 puan alabildi. Göztepe'nin kendi stadına geçmesinin ardından taraftarının da yoğun isteğiyle Bornova Stadı'nın yolunu tutan siyah-beyazlıların burada bileği bükülmedi. Sahaya çıktığı 5 maçı da kazanma başarısını göstererek Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Altay, İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor, Altınordu ve Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı.

BEŞ MAÇINI DA KAZANDI

Bornova'da 5 maçta 15 puan toplayarak Süper Lig ışığını yakan siyah-beyazlılar, Altınordu ile Bornova Stadı'nda oynadığı lig maçından da üç puanla ayrıldı. İzmir ekibi, kalan 6 maçın 3'ünü Bornowva'da oynayacak. İlk olarak Ege derbisinde Akhisar'ı konuk edecek, ardından Osmanlıspor ve Erzurum'u da Bornova'da ağırlayacak, Altay Eskişehirspor, Adana Demir ve Giresun deplasmanına çıkacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ