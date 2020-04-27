Turnuvada rekor

Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak düzenlenen Online Satranç Turnuvası, satranç yayını yapan sitede 83 bin kişi tarafından izlenerek büyük ilgi topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Online Satranç Turnuvası adı altında bir organizasyon düzenledi. Organizasyona katılım için özellikle lisans şartı kaldırıldı. Bu sayede satranç oynamayı seven herkesin turnuvaya katılması sağlandı. 3 bin kişinin katıldığı turnuva hızlı satranç sistemiyle oynandı. TURNUVAYA ülkemizin önemli satranç oyuncuları da katıldı. Turnuvanın finali A Milli Satranç Takımı oyuncusu Emre Can anlattı. Turnuvada Kayra Kamer şampiyon olarak tamamlarken, Vahap Şanal ikinci oldu.