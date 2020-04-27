Visca’dan mesaj var

Süper Lig'i bilen ve yüksek maliyetli futbolculardan uzak durmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Visca'nın da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği iddia ediliyor. Başakşehir Yönetime'ne bu konuda net mesajlar veren 30 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini ifade etti.

YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİ

başakşehir'den kendisine kolaylık sağlanmasını isteyen yıldız futbolcu, "Daha önce de bu konuda görüşüm ortadaydı ama şartlar oluşmadığı için somut bir gelişme olmamıştı. Gelecek sezon öncesi de Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde sizden kolaylık bekliyoru. Burada önemli başarılar yaşadım ve kendimi Başakşehir formasıyla kanıtladım. Ancak artık yeni bir serüvene başlamak istiyorum. Sizin de bu konuda anlayışlı davranacağınızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.