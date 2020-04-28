Bucalı Barış için F.Bahçe devrede

Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer etmek için harekete geçti. Almanya doğumlu olan 18 yaşındaki futbolcu aynı zamanda U18 Milli Takımı'nda yer alıyor. Bu sezon ilk kez Bucaspor'un Manisaspor'u 4-0 yendiği maçta görev yapan Barış o maçta 37 dakika sahada kalmış bir de gol atmıştı.