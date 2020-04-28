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Haberler Spor Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

'nun gözdesi belli oldu

Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

28.04.2020, 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,12:00

Bu sezon itibariyle futbolculuk kariyerini sonlandırmaya hazırlanan , gelecek sezon için hazırlanmaya başladı. Transfer çalışmalarına hız kazandıran Belözoğlu'nun 'nin başarılı oyuncusu ile temas kurduğu ifade edildi.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu. Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

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