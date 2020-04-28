Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Bu sezon itibariyle futbolculuk kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, gelecek sezon için hazırlanmaya başladı. Transfer çalışmalarına hız kazandıran Belözoğlu'nun Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk ile temas kurduğu ifade edildi.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu. Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.