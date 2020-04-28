Fenerbahçe’nin Mensah aşkı

Son iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor. Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor. Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Her fırsatta Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

74 MÜCADELEYE ÇIKTI

Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kızaran 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.