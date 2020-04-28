Fener’e Ozan piyangosu

Salgın nedeniyle önemli yıldızlarını göndererek ekonomik açıdan rahatlamak isteyen Kanarya’ya İngiltere’den haber geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara mali anlamda zaten zor günler geçiren kulüpleri iyice sıkıntıya sokarken Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç'in ardından Ozan Tufan da İngilizler'in radarına girdi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönemde Premier Lig'in kapısından dönen milli oyuncu için Leicester City ve Crystal Palace'ın ardından Cenk Tosun'un takımı Everton da devreye girdi.

20 MİLYON EURO'YA GİDECEK

Sezon başında 25'şer milyon Euro bonservis bedeli ödenen Andre Gomes ve Gbamin'den istediği verimi alamayan Everton'ın, Tom Davis, Fabian Delph ve Morgan Schneiderlin gibi isimlere rağmen orta sahaya transferde kararlı olduğu vurgulanırken, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi. Ozan'ın yenilenen sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesi koyan sarı-lacivertlilerin rakamda anlaşması halinde Ozan'ın yeni sezona Ada'da başlaması bekleniyor.