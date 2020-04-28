Futbola bilim ayarları

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, liglerin 1 veya 2 kentte oynatılmasına daha sıcak baktıklarını belirtirken, sert önlemlerin alınacağını belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Süper Lig'in son 8 haftası ile ilgili net tarihin en fazla 7-10 gün sonra içerisinde belirleneceğini duyururken, maçların bir ya da iki merkezde oynanacağını ifade etti. Kulüplerin talep ettiği gibi normal statüde deplasmanlı şekilde maçların oynanmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Kara, "Seyahat riskli bir durum arz edebilir. Ayrıca maçlar büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak. Tek bir şehirde oynamak en ideal olandır. Ama hangi şehir olacağına bakmak için insan hareketliliğini görmek lazım. Bir takım, bir otelde kalacak ve minumum temas sağlayacak. Yani o kişiler bir adaya bırakılmış gibi bir yaşam sürecek" dedi. Kara, "İnsanların hareket ettiği alanları ne kadar kısıtlarsan o kadar avantaj olur. Ama ligleri tek bir şehirde başlatmak istiyorsan oradaki insan hareketliliğine bakmak gerekiyor.

TEST O ŞEHİRDE YAPILIR

Mesela Antalya deniliyorsa, eğer o dönemde orada turist olacaksa bu riskli olur. Ama oynanacaksa takımların tek bir ilde olması idealdir. Eğer yeterli şartlar sağlanırsa, sporcuların güvenliği sıradaki adım oluyor. O şehre gidilince sporcuların testleri yapılır" diye konuştu.



Henüz tarih veremeyiz

Kara, "Bundan sonra azalmanın ne hızda gideceğini bilmiyoruz. Bu, bizim kurallara ve önerilere ne kadar uyduğumuzla ilgili. Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır. Ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var. Bir orman yangını gibi düşünün. Önce kontrol altına alınması gerekiyor ve şu an bunu yaptık. Her yerdeki alevin tamamen söndüğünden emin olmalıyız.



Yöneticiler bile gelemez

BİLİM Kurulu Üyeli Ateş Kara, "Maça az sayıda seyirci almak da çok riskli. Sonra seyircileri de korumamız lazım. Ya seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Futbolcular hariç, teknik direktör, teknik ekibi, malzemeci, sağlık ekibi ve masör dışında kimse olmayacak. Yönetici dahi gelmeyecek. Lig başlamadan testler 14 gün önce yapılmalı ve sporcular kimseyle görüşmeyip izole kalmalı" dedi.