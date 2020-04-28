Göz-Göz’e gel Selçuk

Yöneticiler, Cim-Bom’da kalmak isteyen ancak adı gelecek sezon için sportif direktörlük için geçen Selçuk İnan’a “kapımız sana açık” dedi.

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Göztepe yönetimi, orta alana yapacağı takviye için Galatasaray'dan ayrılacaklar arasında gösterilen Selçuk İnan'a "bize gel" çağrısında bulundu. Başakşehir'den kiralık olarak gelen Mossoro ile devam etmeme kararı alan yönetim takımın hem orta sahadaki gücünü arttırmak, hem de ağabey olarak ekiplerine güç vereceği Selçuk İnan'a teklifte bulundu. 2011 yılından bu yana formasını giydiği Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılması gündeme gelen 35 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da 'alınsın' diye yönetime rapor verdiği öğrenildi. Palut'tan aldığı olumlu rapor sonrası hemen harekete geçen İzmirli kurmaylar, Selçuk İnan ve menajeriyle temasa geçti.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetiminin sportif direktör olarak düşündüğü ancak kendisinin futbol oynamaya devam etmek istediği öğrenilen Selçuk'un da teklife sıcak baktığı bilrdirildi. İzmir, yeni stat ve sarı-kırmızılı taraftarlar da eklenince Selçuk'un transferinde Göztepe bir adım öne çıkarken maddi şartların masaya yatırılacağı ikinci bir görüşme için yönetim fırsat kolluyor.



16 KEZ KUPA KALDIRDI

G.Saray'da uzun süre forma giyen Selçuk, Çanakkale Dardenel'de futbol hayatına başlarken Manisaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ege ekibinden Trabzonspor'a transfer olan ve Karadeniz'de 3 sezon forma giydikten sonra 2011-2012 sezonu başında Galatasaray'a imza atan 35 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca toplam 16 kupa kaldırdı. Trabzon'da birer kez Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Selçuk, G.Saray ile ise 5 Süper Lig ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu elde ederken 4 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı.



65 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Selçuk İnan, bir dönem A Milli Takım'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almıştı. A Milli Takım'da 62 kez forma giyen 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu kulüp kariyerinde ise 606 resmi maça çıkarken 84 gole imza attı. Süper Lig'de bu sezon G.Saray formasıyla fazla forma şansı bulamayan Selçuk, 6 lig maçında görev yaptı.

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