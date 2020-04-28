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Haberler Spor Göztepe'de kaptan gemisini terk etmeyecek

'de kaptan gemisini terk etmeyecek

Göztepe'de kaptan gemisini terk etmeyecek

28.04.2020, 13:05

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına 4'erli gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tekrar başlayan 'de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan yönetime yeşil ışık yaktı.

Eski kulübü Sportin Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı.

Başkan Mehmet Sepil'in en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve İspanya'nın Sevilla takımlarıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran Beto Pimparel, Portekiz Milli Takım'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda gelen tecrübeli eldiven Süper Lig'de 87 müsabakaya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp kalesinde güven verdi.
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