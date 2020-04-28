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Haberler Spor İspanya’da büyük şok

’da büyük şok

İspanya’da büyük şok
Giriş Tarihi: 28.4.2020

’tan bu yana askıya alınan ’nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine Sağlık Bakanı Illa’dan engel geldi.

Korona virüs salgınının en ağır yaşandığı ülkelerden biri olan İspanya'da liglerinin geleceğiyle ilgili alınacak karar merakla bekleniyor. La Liga yönetimi, antrenmanlar esnasında kulüpler için katı kurallar içeren bir protokol hazırladı. Spor Bakanlığı da sıkıntı yaşanan yerel ekonomide hareketlilik sağlamak için stadyumlara dönüş eylemi için bir plan çalışmasında bulundu. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga'nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

OYNANMASI CİNAYET
Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı. 12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. La Liga yönetimi ekonomik anlamda altından kalkılmayacak bir ekonomik sıkıntı yaşayacaklarını belirterek, liglerin hemen başlatılması için başvuru yaptı. Illa ise ligin oynanmasının cinayet olacaığını belirterek, "Ligin mevcut durumda başlaması imkansız. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız. Tarihi şuanda vermek mümkün değil" dedi.

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