Kasapoğlu iki yıldızla görüştü

Futbol kariyerini Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak sürdüren ve Ramazan Ayı'nı geçirmek için Türkiye'ye gelen Fenerbahçeli Berke Özer, Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda, ülkesi Norveç'ten dönen Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ise Trabzon Ortahisar İlçesi'nde bulunan Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Her iki futbolcuyu telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, sporcuların karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Kasapoğlu, "Virüsün yol açtığı tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor önemli bir şifa kaynağı" dedi.