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Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu

Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu

28.04.2020, 18:58

’ın ilçesinde motosikletli sürücü yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yere düştü. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İnönü Bulvarı'nda Yakup T., motosikletiyle birlikte belediye istikametinden adliye istikametine giderken bir anda önüne kedi çıktı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

Kediye çarpmamak için fren sıkan yaşlı adam, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulansla, yaralı sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yakup T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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