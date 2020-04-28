Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletli sürücü yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yere düştü. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi İnönü Bulvarı'nda Yakup T., motosikletiyle birlikte belediye istikametinden adliye istikametine giderken bir anda önüne kedi çıktı.
KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI
Kediye çarpmamak için fren sıkan yaşlı adam, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
DURUMU İYİ
Olay yerine gelen ambulansla, yaralı sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yakup T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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