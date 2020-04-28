KSK’nin mucize çocukları

Transfer yasağı ve ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönem geçiren Kaf-Kaf’ın öz evlatları forma giyip yeşil-kırmızılıların can simidi oldu.

Transfer yasağı nedeniyle 4 sezondur kadrosuna takviye yapamayan ve Mustafa Aşan dışında altyapı patentli oyuncularıyla mücadele eden TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da 9 futbolcu, 3 farklı ligde yeşil-kırmızılı formayı giydi. Takıma ilk kez 6 yıl önce transfer olan Mustafa Aşan'ın yanı sıra Cenk, Metin, Onur, Battal, Anıl, Harun, Fatih ve Mustafa Değirmenci hem 1. Lig, hem 2. Lig, hem de 3. Lig'de Karşıyaka'nın formasını terletti. Takımın en tecrübeli ismi olan ve kaptanlık görevini üstlenen 31 yaşındaki ön libero Mustafa Aşan, Karşıyaka formasıyla 3 farklı lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 159 karşılaşmaya çıktı. Stoper Cenk Özbey 134, stoper Metin Peker 128, sağ bek Anıl Çıracı 114, ön libero Fatih Öztekin 112, forvet Battal Demirbilek 101, sol bek Onur Kıntaş 85, orta saha oyuncusu Harun Atalay 80, sağ kanat Mustafa Değirmenci 72 müsabakada görev aldı.

PLAY-OFF'U KAÇIRDILAR

Karşıyaka'da Battal, 2012-13 sezonunun ikinci yarısından bu yana profesyonel olarak kadroda yer alıyor. Ekonomik kriz ve transfer yasağına rağmen takımlarını hiç yalnız bırakmayan Kaf-Kaf'ın cengaverleri, geçen sezon herkesin "küme düşerler" dediği bir ortamda tüm imkansızlıklara rağmen müthiş mücadeleleriyle Play-Off'u kaçırmıştı.



Hepsiyle gurur duyuyorum

Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, "Karşıyaka vefakar cefakar oyuncularıyla ne kadar gurur duysa az" derken "Hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Sadece bu 9 futbolcunun değil, tüm kadronun Karşıyaka'nın başarısı için forma aşkıyla mücadele ettiğini söyleyen Tolungüç, "Hem yetenekli, hem de çok iyi karakterli oyunculara sahibiz. Bu da bizi bütünleştiriyor. Ortada bir başarı varsa bu hep birlikte elde edilen bir başarıdır. Hedefimiz bu takımı üst lige çıkarmak. Play-Off oynarsak kesin en büyük favori biziz. Çünkü hem böyle yürekli oyuncular, hem de müthiş bir taraftarımız var. Liglerin başlayacağı dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben ekibime güveniyorum. Güzel günler yakında" diye konuştu.



Hedefleri bir üst lige çıkmak

Bir önceki sezon kısıtlı bütçeyle ligde büyük işler başarıp Play-Off'a yükselen Karşıyaka, şanssız bir şekilde 2. Lig trenini kaçırmıştı. Soner Tolungüç önderliğinde bu sezonda aynı ortamda müthiş işlere imza atan Kaf-Kaf, 26 maçta 12 galibiyet 7 beraberlik alıp 43 puanla 5. sırada yer aldı. Lider Kocaelispor'u İzmir'de yenen ve deplasmanda ise elinden kaçıran Kaf-Kaf ilk 5 takımın Play-Off'a yükseleceği ligde yine iddialı. Korona virüs nedeniyle Kaf-Kaf'ın büyük bölümü altyapıdan yetişen gençleri hedeflerini 2.Lig olarak belirledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ