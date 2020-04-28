La Liga 2021’e kadar kesinlikle seyircisiz

La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas, kulüplere liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağına bildirdi. Tebas, "İspanyol Hükümeti, iyileşmeyi ve hastalığın yeniden büyümemesini önlemek için bu tedbiri aldı. The Sun'ın haberine göre; La Liga kulüplerinin maddi kayıpları olağanüstü bir etkiye sahip olacak. Böylece maç günü gelir kaybı yaklaşık 140 milyon Euro'yu bulacak. La Liga kulüplerinin zararı ise sadece hasılatta toplamda 378 milyon Euro'ya kadar çıkacak. Başkan Tebas bu durumda kulüplerin kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik dengeyi tutturmaları için önlem almaları gerektiğini belirtti.