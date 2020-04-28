Menemen’in gözü zirvede

TFF 1. Lig’de ilk yılında başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertli kulüp, gelecek sezona umutla bakıyor.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Gelecek sezon daha iddialı olmaya hazırlandıklarını belirten teknik patronu Cenk Laleci, "Sezon başında camia içinde yaşanan olaylar nedeniyle futbola iyi konsantre olamadık. İlk amacımız ligde kalmak ve tecrübe kazanmaktı. Bunu başardık. Ancak futbolcularımın büyük özverisiyle üst sıraları zorladık. İlk devreyi Play-Off hattında tamamladık. İkinci sıraya kadar yükseldik. Kimsenin bize şans tanımadığı ligde inanmış bir takımın neler yapabileceğini gösterdik. Sağlam temeller atacağız" dedi.

KADRO KORUNACAK

Kalan 6 haftada matematiksel olarak şansları olan Play-Off'a kalmak için çaba sarf edeceklerini belirten Laleci, "Ben bu kulübün her kademesinde görev yaptım. Menemen hiçbir zaman hedefsiz olmadı. Hep kafaya oynadı. Gelecek yıl ekibimizin iskeletini koruyup, nokta transferlerle ligde zirve yarışının ortaklarında biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ