Napoleoni ile devam

Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. Şimdiden Sivasspor, Antalyaspor ve Alanyaspor'un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edilirken Napoleoni, "Tercihim Göztepe'de kalmak. Yönetimden haber bekliyorum. Umarım burada kalırım. Göztepe'de şu an her şey güzel. Müthiş taraftara sahibiz" dediği bildirildi.



PAZARLIKLAR BAŞLADI

Göztepe yönetimi futbolcularını kadroda tutmak için harekete geçti. Sporting Lizbon'un geri çağırdığı Beto, Trabzonspor ve G.Saray'ın talip olduğu Serdar Gürler, Fenerbahçe'nin talip olduğu Alpaslan ve Titi ile yeniden anlaşmak isteyen yönetim bu futbolcularla sözleşme uzatmak için yoğun çaba sarf edecek. Başakşehir'den kiralık gelen Soner Aydoğdu ile de devam etmek isteyen yönetimin Castro ve Stefano Napoleoni'yi de ikna etmek istediği öğrenildi