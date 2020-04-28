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Haberler Spor Ozan Kabak'tan koronavirüs itirafı geldi

'tan itirafı geldi

Ozan Kabak'tan koronavirüs itirafı geldi

28.04.2020, 18:01 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,18:25

'tan, 04'ün televizyon kanalında salgınına dair açıklamalar geldi. Kabak yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Koronairüsüne yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Schalke 04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan Ozan Kabak, kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Koronairüsüne yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

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