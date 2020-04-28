Trabzonspor’a servet

Nwakaeme için 8 milyon Euro öneren Suudi ekibi Al Hilal, Ekuban için de 10 milyon Euro teklif etti. Trabzonspor yönetimi ise kararsız.

Trabzonspor'un iki yıldızı Nwakaeme ve Ekuban için dünya devleri yarışırken Suudi Arabistan ekipleri de devreye girdi. İddialara göre Al Hilal, Anthony Nwakaeme'nin ardından Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Caleb Ekuban'ın peşine düştü. Nwakaeme için 8 milyon (60.3 milyon TL) Euro öneren Arabistan temsilcisinin, Ekuban'ın bonservisini almak adına da tam 10 milyon Euro'yu (75.4 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi. Nwakaeme için 13 milyon Euro (98 milyon TL) civarında bir bonservis isteyen Fırtına'nın, Ekuban için gelecek olan 10 milyon Euro'luk öneriye nasıl cevap vereceği merak konusu. Al Hilal'in, şartlar uygun olması durumunda iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği de belirtiliyor.

188 MİLYON LİRA

Kadrosundaki yıldız oyuncuları tutmak isteyen ancak ekonomik krizden de bir türlü kurtulamayan Karadeniz temsilcisinin yönetiminin gelen teklife sıcak bakmaya başladığı öğrenildi. Bu cazip teklifler karşısında Trabzonspor, sezon sonunda iki oyuncudan toplam 25 milyon Euro'luk (188.5 milyon TL) bir gelir elde edebilir.



EKUBAN 14 GOLÜN KAHRAMANI

AL-HİLAL'İN Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic'in, Suriyeli oyuncu Ömer- Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal, Trabzonspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi devam eden Ekuban için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Ekuban 8 gol attı ve 6 asist yaptı.