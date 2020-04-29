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Haberler Spor Altyapı harekatı

Altyapı harekatı

Altyapı harekatı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Altyapıya yönelecek Kanarya, sorumlu olarak , ve ’dan birini düşünüyor.

Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıka-ramayan, Merih Demi-ral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüple-re kaptıran Fenerbahçe'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor.

DEPARTMAN KURULACAK

Sarı lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandon-yadis Tesisleri'nin bir bölümüne, altyapı takımları için yaptırdığı bina önümüzdeki temmuz ayında hizmete açılacak. Sportif direk-törlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başlayacak olan Fenerbahçe'de bundan böyle altyapıya daha büyük yatırım yapılacak. Kulüp bünyesindeki scout ekipleri Türkiye ve Avru-pa'da yetenek avına çıkacak. Yeni kurulacak departmanın başına ise Hüseyin Eroğlu, Mustafa Kaplan veya Yalçın Koşukavak gibi gençlerle çalışma-yı bilen ve onların dilinden anlayan bir teknik adam geçirilecek.

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