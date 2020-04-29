Arjantin’de iptal etti

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Nelson Tapia, korona virüs nedeniyle ülkede profesyonel liglerin tamamının iptal edildiğini belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini açıkladı. Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia, ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini sözlerine ekledi. Tapia, üst lige yükselmelerin devam edeceğini belirtirken detay vermedi. Boca şampiyonluğu bu karardan etkilenmezken 3 yıllık bir periyoda bakılarak karmaşık bir sistemle hesaplanan küme düşme ise 2 yıl boyunca askıya alındı.