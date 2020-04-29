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Haberler Spor Belözoğlu devrede

Belözoğlu devrede

Belözoğlu devrede
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Sezon sonunda futbolu bırakarak gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile de temas kurdu. Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan Alpaslan, "İki tarafın da mutlu olabileceği bir noktada birleşilirse neden olmasın! Ben Göztepe'yi de yüzüstü bırakmak istemem. Onların da mutlu olacağı şekilde gerçekleşirse güzel olur" ifadelerini kullandı.

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