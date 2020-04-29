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Haberler Spor Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e rest 'gitmezsen kadro dışı kalırsın'

'tan 'e rest 'gitmezsen kalırsın'

Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e rest 'gitmezsen kadro dışı kalırsın'

29.04.2020, 12:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,13:04

Liglerin koronavirüs arasına girmesinin ardından takımlardaki transfer çalışmaları da başladı. Bu isimlerden birisi de Beşiktaşlı . 'ın satmak istediği Sırp oyuncuya teklif geldiği ancak gitmek istemediği öğrenildi. Gelen bilgilere göre yönetimin Ljajic'e, "Gitmek istemezsen  kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi.

Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı.

5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak Sırp oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kadro dışı kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi. Kulüp ve Ljajic arasındaki bu restleşmenin ne olacağı merak konusu.
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