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Haberler Spor Caner Erkin’in yerine Giannoulis

’in yerine Giannoulis

Caner Erkin’in yerine Giannoulis
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Beşiktaş, korona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Salgının yarattığı mali sorunlar nedeniyle yüksek maliyetlerden kurtulmak isteyen siyah beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile kontrat uzatmayı düşünmüyor. Beşiktaş bu doğrultuda Caner'in yerine gelecek sol bek için çalışmalara başladı. Beşiktaş'ta sol bek için son aday, Dimitrios Giannoulis oldu. Dimitrios Giannoulis için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta ve Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre transfer sürecinde Beşiktaş, favori konumda bulunuyor.

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