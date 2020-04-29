Denizlispor, kaleci Stackhowiak’a tepkili

Denizlispor'dan, sözleşmesini tek taraflı fesih ederek ayrılan kaleci Stackhowiak'ın açıklamalarına kulüp yönetiminden yalanlama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Stackhowiak'ın "6 aydır para alamıyorum" iddialırının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Denizlispor kulübü olarak bir futbolcuyla bu şekilde polemiklere girme arzusu ve isteği içinde olmadığımız bilinmelidir. Stackhowiak'ın açıklamaları bizi çok üzdü. İki sezondur takımımızın kalesini koruyan Stackhowiak, tüm dünyanın korona virüs salgını sebebiyle büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemde 2 aylık alacağını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir" denildi.