Fenerbahçe’den savunma hamlesi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı. Yönetim, transferde yapılan hatalardan ders çıkararak gelecek sezon için dikkatli adımlar atıyor. Özellikle kontratı bitecek oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertlilerin bu kapsamda Newcastle'ın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radarına aldığı iddia edildi. Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi. Marsilya (43 maç/3 asist), Liverpool (19 maç/2 asist) ve Sunderland'da da (22 maç/1 gol) forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi Isla gibi 30 Haziran'da bitecek.

15 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki Javier için diğer transferler gibi resmi adımlar ise yeni hoca belirlendikten sonra atılacak. Bu sezon Newcastle'da 13'ü Premier Lig'de olmak üzere 15 maça çıkan Manquillo, 1 asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu, İspanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi.



59 MAÇTA 5 ASİST

Javier Manquillo 5 Mayıs 1994 yılında Madrid'de dünyaya geldi. Atletico Madrid altyapısında futbola başlayan ve kısa süre içerisinde dikkatleri çeken İspanyol oyuncu, 2014'te Liverpool'a kiralandı. İngiliz ekibinde 1 sezon geçirdikten sonra sırasıyla, Marsilya ve Sunderland'e kiralanan Javier, 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle Newcastle'ın yolunu tuttu. Burada 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi.