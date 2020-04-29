Fener’de işlem tamam

Sarı-lacivertli yönetim Razvan ile her konuda anlaşırken, babası Mircea Lucescu’dan da kulüpte danışmanlık yapmasını isteyecek.

Teknik direktör konusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Fenerbahçe için, Rumen basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu'yla anlaştığı ve başarılı teknik adama imza attıracağı yazıldı. Gündemindeki birçok hocayla görüşmelere sürdüren sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu için ülkesi Romanya'da önemli iddialar ortaya atıldı. Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapacağı ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için İstanbul temsilcisinin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.

TEMASI KOPARTMADILAR

Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışman olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Razvan Lucescu'da sorun çıkması durumunda diğer isimlerden birini takımını başına getirecek.

