Göz-Göz Alpi’ye sarıldı

Göztepe sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolcuları kadroda tutmak için yeni bir formül geliştirdi. Yönetim önümüzdeki sezon da devam etmek istediği Serdar Gürler, Titi, Beto, Castro ve Soner'i takımda tutabilmek için Alpaslan Öztürk'ü iyi bir fiyata satacak.

Göz- Göz'ün İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler için Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenilirken, Brezilyalı Titi'yi Fenerbahçe'nin, Portekizli kaptan Beto'yu da eski kulübü Sporting Lizbon'un istediği belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak Castro ve Soner için de birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi.

EN AZ 4 MİLYON EURO

Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de yönetimin en kısa sürede bu futbolcularla anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Ancak kaynak bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Alpaslan'ı ciddi bir rakama satacak. Göztepe ile sözleşmesi devam eden Alpaslan için Fenerbahçe'nin devrede olduğu Göztepe'nin ise bu oyuncuyu en az 4 milyon Euro'ya satmayı planladığı bildirildi.



BELÇİKA'DA BAŞLADI

Futbola Belçika'nın Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapıyor. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, 2012 tarihinde as takıma girdi. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liage'e transfer oldu. 2013'te Kasımpaşa'da 2015'te Eskişehirspor'da görev yapan Alpaslan 2017'de Elazığspor'a transfer oldu.