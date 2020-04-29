Göztepe start verdi

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından 41 gün sonra idmanlara başlayan Göztepe’de sıkı tedbirler alındı.

İzmir ekibi Göztepe korona salgını nedeniyle verilen aranın ardından idmanlara başladı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladı. Oyuncuların 5 gruba ayrıldığı belirtilirken, futbolcuların diğer grup gelmeden tesisten ayrılacağı, soyunma odaları, duş ve yemekhane hizmeti verilmediği ve ateş ölçümünün yapılarak tesislere alındığı kaydedildi.



Tesislerde maske zorunluluğu getirilirken korona virüs nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı bildirildi. Futbolcuların bir çoğu ise antrenmanlarda dahi yüzlerinden maskeleri çıkarmadı. Göztepe'nin bir süre daha bu şekilde gruplar halinde çalışacağı, Bilim Kurulu kararı sonucunda toplu olarak çalışmalara geçeceği bildirildi. Oyuncuların idmanlarda neşeli olduğu gözlendi. Göz- Göz tüm planlarını ligin 12 Haziran'da yeniden başlayacağı üzerine yapıyor.



MASKELİ ANTRENMAN

Teknik direktör İlhan Palut denetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve neşeli oldukları gözlenirken bazı oyuncuların da tedbiri elden bırakmayıp antrenmanları bile maske ile yaptıkları gözlendi. Uzun süredir idmanlardan uzak kalan oyuncuların ez az üç haftalık çalışma temposuyla istenen düzeye geleceği belirtildi.