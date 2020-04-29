İlginç ceza önerisi

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, maç esnasında yere tüküren oyuncuya sarı kart verilmeli dedi.

Korona virüs nedeniyle bir kaç ülke dışında futbol durdu. Ancak son gelişmelerin ardından liglerin yeniden başlaması gündeme gelirken ülkeler kendilerine göre tarih berilrlemeye de başladı. Ancak artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak yani yeni kurallar gelecek. Bununla ilgili her gün yeni bir açıklama gelirkne, son olarak FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

SAĞLIK KOŞULLARI DÜŞÜNÜLMELİ

D'hooghe, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti. Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.