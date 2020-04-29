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Haberler Spor Jose Sosa'ya eski takımından haber var!

'ya eski takımından haber var!

'da oynayan 'ya eksi takımının teknik direktörü Leandro Desábato talip oldu. Gelen bilgilere göre Desabato'nun Sosa için, ''Umarım Sosa ile çalışabilirim. Bu kararı verdiğinde hoş karşılayacağım. Umarım ben burada teknik direktörlüğe devam ederken Sosa gelir. Jose'yi yönlendirmek çok güzel olurdu'' dediği öğrenildi.

Jose Sosa'ya eski takımından haber var!

29.04.2020, 17:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,17:53

Trabzonspor'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan Jose Sosa'ya, eski kulübü Estudiantes'in teknik direktörü Leandro Desábato talip oldu. Fotomaç'ın dış basına dayandırdığı haberde; Sosa ile ilgili Desábato 'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı:

"Umarım Sosa ile çalışabilirim. Bu kararı verdiğinde hoş karşılayacağım. Umarım ben burada teknik direktörlüğe devam ederken Sosa gelir. Jose'yi yönlendirmek çok güzel olurdu. Daha dün onunla konuştum. Sık sık birbirimize mesaj atıyoruz ve iyi bir ilişkimiz var. Bizi analiz ettiğini ve takipte kaldığını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı burada olduğu gibi, onlar da orada karantinada. Muhtemelen 10 gün içerisinde antrenmana başlayacaklar. Biz bir zorunluluk içerisinde değiliz. Herkesin kendi arzusu dahilinde olaylar gelişmeli."

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