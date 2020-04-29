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üç koldan

Kartal üç koldan
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , kanatlar için Cabot, Eljero Elia ve Gyasi isimlerinde yoğunlaştı.

Beşiktaş gelecek sezonun planlama-sını yapıyor. Sergen Yalçın'ın yönetim-le görüşerek kanatların güçlendirilme-si gerektiğini söylemesi üzerine kollar sıvandı. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var. Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayır-mayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi'den ikisini alacak.

YALÇIN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gya-si'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağ-men sezon sonu kulübünden bonser-visini alarak ayrılacağı öne sürüldü. Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Ser-gen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mut-laka bitirmeyi planladığı belirlen-di. Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Kara-deniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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