Korona kardeşliği

Korona virüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulan liglerin yaklaşık 3 ay ara verilip 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanırken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, Karşıyaka'yla Akhisarspor'u aynı sahada buluşturdu. Yıllardır iyi ilişkiler içinde olan iki kulüpten TFF 3.Lig'deki Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 5'erli gruplar halinde antrenmanlara başlarken TFF 1. Lig'de büyükşehirler arası seyahat yasağına takılan Akhisarspor'un futbolcuları da çareyi yeşil-kırmızılıların tesislerinde buldu. Kadrosu ve antrenörlerinin büyük bir kısmı İzmir'de ikamet eden Manisa temsilcisi, Kaf-Kaf'tan tesisleri kullanabilmek için izin istedi. Karşıyaka da dost kulüp Akhisar'a evinin kapılarını sonuna kadar açtı.

ANTRENÖRLERİ DE İZMİR'DE

Karşıyaka'nın antrenman yapmadığı saatlerde Akhisar'ın İzmir'deki futbolcuları da gruplar halinde, antrenör eşliğinde İzmir temsilcisinin tesislerinde çalışıyor. Akhisar, Karşıyaka haftaya takım halinde antrenmana başlayana kadar yeşil-kırmızılıların tesislerini kullanacak. Akhisarsporlu yöneticiler bu dostane tavrı nedeniyle KSK yönetimine de teşekkür etti.

AKHİSARLILAR KARŞIYAKA'DA

Akhisarsporlu futbolcular Gökhan Değirmenci, Milan Lukac, Edin Cocalic, Avdija Vrsajevic, Rajko Rotman, Elmar Bjarnason, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Irfan Hadzic, Musa Nizam ve Alperen Babacan ve Ergin Keleş teknik direktör Yılmaz Vural'ın verdiği program doğrultusunda hem evlerinde, hem de Karşıyaka tesislerinde kendi antrenörleri denetiminde bireysel idmanlar yapıyor. Akhisar Başkanı Fatih Karabulut, kapılarını açan Karşıyaka yönetimine teşekkür etti.

KENAN MOLLA